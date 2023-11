Handball

vor 3 Min.

Doppelter Showdown in Kissing: Zwischen Spitze und roter Laterne

Tobias Fuchs und die handballer des TSV Friedberg wollen näher an die Spitzengruppe heranrücken

Plus Für die Handballteams des Kissinger SC steht am Wochenende einiges auf dem Spiel. Die KSC-Frauen können Spitze zurückerobern. Friedberg ist zuhause gefordert.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Der Endspurt hat in diesem Kalenderjahr für die heimischen Handballmannschaften begonnen. Die Männer des TSV Friedberg wollen den zweiten Sieg in Folge. Die Kissinger Team erwarten enge Duelle. Die Damen treten im Spitzenspiel an, die Männer im Kellerduell.

Die Friedberger Erste empfängt am Samstag ab 20 Uhr Ismaning. Dann wollen die Handballer ihre Siegesserie fortsetzen und den Anschluss an die vorderen Plätze in der Landesliga Süd halten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen