Friedberg gewinnt gegen den Favoriten Waldbüttelbrunn

Plus Friedberg gewann sein Heimspiel gegen Waldbüttelbrunn mit 24:18 (11:9). Der Heimsieg kam vor allem durch die gute Abwehrarbeit zustande.

Anders als zuvor berichtet, spielen die bayrischen Herrenteams weiterhin eine Auf- und Abstiegsrunde. Friedberg stand bislang erst bei einem Saisonsieg. Gegen Waldbüttelbrunn kehrte Fabian Abstreiter nach überstandener Verletzung wieder in das Aufgebot zurück. Im Tor spielte Vinzenz Altenweger 60 Minuten lang durch. Trainer Andreas Dittiger verpasste das Spiel erkrankt, für ihn saß Sandy Mair auf der Bank. Vorübergehend sah es so aus, als würde sich das Debakel der Vorwoche wiederholen – da hatte Friedberg kurz vor Spielende den Sieg verpasst.