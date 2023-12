Handball

vor 51 Min.

Friedberger Handballer starten angeschlagen, Kissing hält an der Spitze fest

Plus Die Friedberger Männer in der Handball-Landesliga haben mit Niederraunau einen starken Gegner. Die Kissinger Damen wollen ihre Tabellenführung verteidigen.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Los geht es mit der Rückrunde in der Landesliga für den TSV Friedberg. Am Samstag ab 19.30 Uhr starten die Handballer bei Niederraunau in die zweite Saisonhälfte. Aus der ersten Halbserie fehlt noch das ausgefallene Spiel gegen Dietmannsried/Altusried. Das findet jedoch wohl erst im April statt. Friedberg ist nach zehn Spieltagen Vierter der Landesliga Süd mit einer Bilanz von sechs Siegen und vier Niederlagen. Vier Punkte beträgt der Rückstand zum Zweiten, aber auch der Vorsprung auf den Neunten. Niederraunau verlor zuletzt dreimal in Folge und ist Achter. Auch das Hinspiel haben die Schwaben verloren, damals gewann Friedberg zu Hause mit 35:28. „In Niederraunau wartet auf die Gäste immer ein heißer Tanz“, sagte Trainer Udo Mesch.

Friedberger Handballteam hat starken Gegner

„Wir haben nach dem letzten Spiel einige angeschlagene Akteure. Das sind zwar nur kleinere Blessuren, wir müssen aber sehen, wer alles am Samstag wieder fit sein wird. Das letzte Spiel vor der Pause steigt gegen eine Mannschaft, die zuletzt etwas zurückgefallen ist im Klassement. Niederraunau hat aber eine gute junge Truppe, wir werden nur mit einer guten Leistung dort bestehen können.“ Nach der Partie haben die Herzogstädter bis zum 6. Januar Pause, dann geht es gegen Haunstetten. Das folgende Spiel ist dann erst am 20. Januar in Schwabmünchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen