Handball

11:00 Uhr

Friedberger Herren steht schwere Partie gegen Anzing bevor

Plus Die Friedberger Erste steht am Wochenende gegen den ungeschlagenen SV Anzing auf dem Platz. Für die Kissinger Herren geht es weiter um den Klassenerhalt.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Die Friedberger Erste steigt nach ihrem spielfreien Wochenende wieder in den Spielbetrieb der Bayernliga ein. Am Sonntag empfangen die Handballer ab 16.30 Uhr den SV Anzing. Das wird dann die dritte Partie sein für den TSV in der Abstiegsrunde. Anzing hat in dieser bisher eine makellose Bilanz, mit drei Siegen aus drei Spielen stehen die Oberbayern als einziges Team noch mit einer weißen Weste da. Für den TSV gab es vor gut zwei Wochen mit dem Sieg im Derby gegen Haunstetten die ersten Zähler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen