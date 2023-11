Handball

18:21 Uhr

Keine Pause: Ärgert Friedberg diesmal ein Topteam?

Auf Simon Braun und die Friedberger Handballer wartet eine schwierige Aufgabe in Herrsching.

Plus Die Handballer des TSV Friedberg sind beim Dritten Herrsching gefordert. Die Kissinger Frauen wollen ihre Serie ausbauen, die KSC-Männer den ersten Sieg.

Von Domenico Giannino

Wichtige Spiele stehen für die heimischen Handballerinnen und Handballer am Wochenende an. Auf die Landesliga-Männer des TSV Friedberg wartet eine Herkulesaufgabe. Die Kissinger Frauen wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen, während die KSC-Herren auf die ersten Punkte hoffen.

Am Sonntag ab 16 Uhr sind die Friedberger beim Tabellendritte aus Herrsching zu Gast. Die Oberbayern haben vier Zähler Rückstand auf den Ersten. Friedberg kann Herrsching aber mit einem Sieg einholen, denn in der Landesliga Süd geht es eng zu. „Wir sind fast in Bestbesetzung“, freut sich Trainer Udo Mesch. „Nur Tobi Fuchs ist beruflich verhindert. Dann geht es gegen ein Top-Drei-Team, das wird uns alles abverlangen. Herrsching spielt oben mit, hat einen breiten, gut besetzen Kader. Wir werden aber alles geben. Die Mannschaft hat es drauf, das zu packen, aber wir müssen es auch abrufen können.“

