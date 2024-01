Handball

Mit Schwung aus der Pause: Derbyzeit in Friedberg

Trainer Udo Mesch und die Friedberger Handballer wollen zurück in die Erfolgsspur.

Plus Die Handballmannschaften des TSV Friedberg müssen bereits am Samstag wieder ran. Das gefällt nicht allen. In den Duellen geht es gegen ehemalige Mitspieler.

Von Domenico Giannino

Die Pause ist zumindest für die Handballmannschaften des TSV Friedberg am Wochenende vorbei. Dabei stehen gleich zwei heiße Derbys an. Für die Friedberger Erste geht das Handballjahr früh los. Schon am Samstag wartet zu Hause das Derby gegen den TSV Haunstetten. Anpfiff ist um 20 Uhr. Zur Halbzeit sind beide Teams Tabellennachbarn. Friedberg hat als Fünfter nur zwei Zähler Vorsprung auf die Augsburger.

„Diese Terminplanung hat verhindert, dass wir eine Pause über die Feiertage machen konnten“, sagt Trainer Udo Mesch. „Wir haben quasi durchtrainiert. Haunstetten ist nach der Rückkehr von Alex Horner, der nicht mehr auf der Trainerbank sitzt, erfolgreicher und hat sich bis ins Mittelfeld vorgearbeitet. Horner ist selbst sehr torgefährlich und macht auch seine Mitspieler besser. Wir müssen unser Spiel durchbekommen, die letzten Auftritte waren aber nicht gerade berauschend.“

