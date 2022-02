Pech in der Schlussphase: Kissinger Handballerinnen unterliegen

Plus In Vaterstetten gab es für die Damen des Kissinger SC eine 31:33 (17:14) Niederlage. Nach einer guten ersten Hälfte ließen die Handballerinnen nach.

Anders als zuvor von uns berichtet, stand bereits vor der Saison fest, dass die Damenligen im BHV mit Vor- und Rückrunde auskommen werden und keine Auf- und Abstiegsrunde spielen werden. Kissing war in der Landesliga Süd unter Anspannung. Jedes Spiel hat eine besondere Bedeutung - wegen der engen Abstände.