18:03 Uhr

Public Viewing zur Handball-EM: So fiebern die Fans im BarBarossa in Mering mit

Plus Daniel Schmidl und Timon Fetting betreiben in Mering das BarBarossa. Zur Handball-EM zeigen sie die Spiele live. Ein Besuch beim Public Viewing.

Von Philipp Holzhey Artikel anhören Shape

Das BarBarossa öffnet ausnahmsweise auch am Montag seine Pforten, um die Kneipe in einen Handballtempel zu verwandeln. Mehr als die knapp 20 Gäste, die sich zu Spielbeginn bereits eingefunden haben, sollen es an diesem Abend jedoch nicht werden. Einige davon sind selbst Handballerinnen und Handballer in den Mannschaften des SV Mering. Inhaber Timon Fetting ist passend zum Anlass im Trikot der Deutschen Handball-Nationalmannschaft gekleidet. Ansonsten sind Fanartikel eher rar gesät. Wer beim Spielen der Nationalhymne inbrünstigen Gesang aus voller Kehle erwartet, kommt an diesem Abend nicht auf seine Kosten. Der Sport soll abseits des Public Viewings auch nicht im Vordergrund stehen. Wie die kleine Fanschar den wichtigen Sieg gegen Ungarn erlebt und worauf sich Sportfans in diesem Jahr dort noch alles freuen dürfen.

Die Betreiber des BarBarossa Timon Fetting (links) und Daniel Schmidl beim Public Viewing in Ihrer Bar. Foto: Philipp Holzhey

„Eigentlich wollen wir keine Sport-Bar sein. Unsere Gäste sind bunt gemischt aus allen Altersgruppen auch unabhängig vom Handball“, so Fetting, der im Master Betriebswirtschaft studiert. Bisher werde das Konzept der beiden sehr gut angenommen. Im Sommer eröffnete das Barbarossa. Inzwischen arbeiten zehn Minijobber und ein fest angestellter Barkeeper im BarBarossa. „Timon und ich betreiben die Bar ja nicht hauptberuflich, deshalb können wir ohne unsere Aushilfen nicht überleben. Wir hatten erst Angst, dass wir kein Personal finden würden aber mittlerweile müssen wir vielen Bewerberinnen und Bewerbern absagen, so groß ist das Interesse“, ist Geschäftspartner Daniel Schmidl, der als Jurist im Bayerischen Landtag tätig ist, positiv überrascht.

