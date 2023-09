Handball

Spannendes Wochenende: Das erwartet Kissinger und Friedberger Handballer

Plus Nach dem guten Start ist der TSV Friedberg durch Grippewelle beim Training geschwächt. Kissing bereitet sich auf die Heimpremiere gegen Augsburg/Gersthofen vor.

Am Wochenende stehen einige Handballspiele an. Die Friedberger Erste empfängt am Samstag ab 20 Uhr den Aufsteiger aus Schwabmünchen. Beide Teams sind in der Landesliga noch ohne Makel, die Handballer aus der Herzogstadt sind nach zwei deutlichen Siegen sogar Tabellenführer.

Friedberg gewann Derby gegen Haunstetten

Lang hatte Schwabmünchen das Ziel, in die Landesliga aufzusteigen. Nachdem die Handballer aus dem Süden des Landkreises Augsburg in der vergangenen Spielzeit die Bezirksoberliga regelrecht dominiert hatten, waren sie so weit. Zum Auftakt eine Klasse höher gab es gleich einen 23:18 Sieg beim ASV Dachau. Dabei ist der frühere Bundesligaspieler Matthias Gerlich nicht mehr dabei gewesen. In der Aufstiegssaison war der frühere Shooter von Magdeburg und den Rhein-Neckar-Löwen kaum aufzuhalten im Rückraum. Der frühere Friedberger Bayernliga-Keeper Felix Dorsch war jedoch vor zwei Wochen im Kader.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

