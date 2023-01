Die WM ist in vollem Gange: So fiebern heimische Handballer mit

Plus Die Handball-WM geht in die heiße Phase. Wie weit kommt Deutschland? Spielerinnen und Spieler aus Aichach-Friedberg haben unterschiedliche Meinungen.

Die Handball-Weltmeisterschaft geht in die heiße Phase. Am Donnerstag beginnt die Hauptrunde. Dann geht es auch für die deutsche Mannschaft um den Einzug ins Viertelfinale. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason qualifizierte sich mit drei Siegen souverän für die Hauptrunde und hat gute Chancen auf das Viertelfinale. Wie die Handballerinnen und Handballer aus Aichach-Friedberg bei der WM mitfiebern und welche Teams favorisiert werden.