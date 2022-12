Harmonic Brass versetzen das Publikum in St. Jakob in Weihnachtsstimmung

Die Auftritte des renommierten Blechbläser-Quintetts Harmonic Brass sind für viele Musikfans aus Friedberg und Umgebung ein fester Termin in der Vorweihnachtszeit. In der Jakobskirche präsentierten Andreas Binder, Elisabeth Fessler, Karl-Wilhelm Hultsch, Alexander Steixner und Hans Zellner am Donnerstagabend ihr Weihnachtsprogramm. In dem Gotteshaus, das bis in die Seitenschiffe hinein gefüllt war, kam klassische Musik, etwa Auszüge aus Bachs Weihnachtsoratorium, ebenso zu Gehör wie traditionelle Weihnachtslieder. Gut kam die von Zellner arrangierte "Weihnachtsreise" mit Musik von Schweden über Puerto Rico bis Südafrika an, aber auch das Medley aus Filmmusik wie "Drei Nüsse für Aschenbrödel" und "Der kleine Lord". Wie stets intonierte Harmonic Brass alle Stücke mit Verve, Können und Kreativität. Aufgelockert wurde das Programm durch Anekdoten und Geschichten rund ums Fest. Die Zuhörerinnen und Zuhörer genossen in bester Stimmung bei dem Konzert, das die "Bürger für Friedberg" organisiert hatten, entspannte Wohlfühlstunden inmitten des Adventstrubels.