Gefährliches Überholmanöver: Motorradfahrer touchiert BMW

In Harthausen kommt es bei einem Überholmanöver beinahe zu einem Unfall. Ein Motorradfahrer touchiert dabei einen BMW und flüchtet.

AM Dienstag kam es in Harthausen Am Spielberg zu einer Unfallflucht. Um 6:50 Uhr überholte ein Motorradfahrer laut Polizei in einem gefährlichen Manöver einen Lkw und touchierte infolgedessen die Fahrerin eines schwarzen BMW i3. Diese hielt nach dem Vorfall an der Unfallstelle an, der Motorradfahrer flüchtete allerdings. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)