Generalversammlung bei den KK Schützen

Am 11. Januar fand die jährliche Generalversammlung des KK Harthausen Paar im Vereinsheim in Harthausen statt. Zahlreiche Mitglieder versammelten sich, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Der 1. Schützenmeister Hans Jürgen Späth führte durch die Versammlung und ging auf die erfolgreiche Teilnahme an regionalen und überregionalen Wettkämpfen sowie die Durchführung der 100-Jahr-Feier im letzten Jahr ein. Ein zentraler Punkt der Versammlung waren die turnusmäßigen Neuwahlen des Vorstands. Hans Jürgen Späth wurde in seinem Amt als 1. Schützenmeister bestätigt, ebenso wie Bernd Hecher als 2. Schützenmeister und Roland Loder als 3. Schützenmeister. Auch der Posten der 1. Kassiererin bleibt bei Renate Gastl-Reiner, die von Eva Mair unterstützt wird. Susanne Späth als 1. Schriftführerin wird neu von der 2. Schriftführerin Andrea Mair unterstützt. 1. Sportleiter bleibt Markus Späth ebenso wie Oliver Rudroff und Rudolf Madjari als 2. und 3. Sportleiter. Der 1. Jugendleiter Roland Loder bekommt mit der neuen 2. Jugendleiterin Bianca Madjari weibliche Unterstützung für die Jugendarbeit. 1. Waffenwart bleibt Johann Späth. Weitere Ämter: Erweiterter Ausschuss: Johann Reiner, Thomas Menzinger und neu Karl Weichenrieder. Kassenrevisioren Kathrin Sturm und Neu Sebastian Probst. Fahnenträger: Martin Mahl, Markus Späth, Christoph Menzinger, Thomas Menzinger, Franz Lulei, Roland Loder.

Bei der Jahreshauptversammlung der Harthauser Schützen wurden zahlreiche Mitglieder geehrt. Foto: Susanne Späth

Weitere Ehrungen: BSSB-Zugehörigkeit: 10 Jahre: Hoppmann Lucia , Mair Laura, Späth Sophie, Späth Leonie, Tröger Manfred, Loder Roland 25 Jahre: Geng Maria, Herbst Holger, Gastl Tobias, Kastenhofer Martin, Späth Josefine, Späth Alexander 40 Jahre: Späth Hans Jürgen 50 Jahre: Lachenmayr Evi, Gastl Anton, Menzinger Anton, Mair Anton, Schmid Hildegard, Krämer Hans-Peter 60 Jahre: Wintermair Willi, Helfentsrieder Johann, Krämer Karl-Heinz Verdienstnadel in Anerkennung BSSB : Reile Gerhard, Madjari Rudolf Silberne Gams: Rudroff Oliver.

