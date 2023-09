Friedberg-Harthausen

12:05 Uhr

Höcke-Auftritt abgesagt: Harthauser Hof distanziert sich von AfD

Plus Der für Samstag anvisierte Auftritt des AfD-Politikers Björn Höcke wurde vom Harthauser Hof abgesagt. Alles sei ein Missverständnis. Die AfD reagiert enttäuscht.

150 Menschen sollten zu dem Auftritt des AfD-Rechtsaußen Björn Höcke in den Harthauser Hof kommen. Dieser hat die für Samstag geplante Wahlkampfveranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) nun jedoch abgesagt. Gegenüber unserer Redaktion begründet der Wirt den Schritt.

Laut Wirt Andrzej Libowski habe man mehrere Anrufe und Mails mit Beleidigungen erhalten. "Meine Frau und ich haben die ganze Nacht nicht geschlafen." Sie hätten gar nicht gewusst, worum es bei der Veranstaltung geht. "Wir sind polnische Bürger und setzen uns selten mit Politik auseinander." Erst im Hinblick auf die Nachrichten habe er sich im Internet über Höcke informiert. Es sei ihm außerdem nie mitgeteilt worden, dass es sich um eine AfD-Veranstaltung handelt, auch wenn er der Anmelderin der Veranstaltung keine Absicht unterstellen wolle. Trotz der Absage wünscht sich Libowski, dass die Polizei am Samstag in Harthausen vor Ort ist. "Wir wollen auf keinen Fall, dass es da Stress gibt." Insgesamt sei alles ein Missverständnis. "Wir wollten nie was mit der AfD zu tun haben und distanzieren uns komplett von der Partei." In einem Post in den sozialen Medien entschuldigte man sich bei den Besucherinnen und Besuchern für die Situation. "Wir versichern, dass so etwas nie wieder geschehen wird."

