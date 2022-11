In Harthausen gibt es wieder gutbürgerliche Küche

Plus Zweieinhalb Jahre stand der Harthauser Hof leer. Jetzt eröffnet er mit neuen Pächtern aus Schlesien, welche eine kulinarische Mischung anbieten, neu.

Das Wirtspaar strahlt, wenn es von seinem neuen Landgasthof spricht. Laut Wirtin Mariola Libowska war es mit dem Harthauser Lokal "Liebe auf den ersten Blick". Seit 25 Jahren arbeitet sie in der Gastronomie. Mit dem Harthauser Hof hat sie sich nun den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Mit dem neuen Pächterpaar möchten die Inhaber, die Brauerei Kühbach, zurück zu den Wurzeln der ländlichen Gastronomie.