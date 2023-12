Jugendlicher ausgeraubt und verprügelt: Kripo ermittelt

Ein 17-Jähriger wird von drei Unbekannten in Haspelmoor auf dem Weg zur Arbeit angegriffen, verletzt und ausgeraubt. So beschreibt das Opfer die Täter.

In Haspelmoor (Kreis Fürstenfeldbruck) ist am Montagmorgen ein Jugendlicher auf dem Weg zur Arbeit von drei Fremden angegriffen und ausgeraubt worden. Der 17-jährige Auszubildende war laut Polizei auf der Erhardstraße Richtung Althegnenberg zu Fuß unterwegs, als sich ihm gegen 6.40 Uhr drei junge Männer in den Weg stellten und Geld forderten.

Auf dem Weg zur Arbeit: 17-Jähriger wird überfallen

Der 17-Jährige wollte sein Geld nicht hergeben und wurde von den Angreifern zu Boden gebracht und durch Faustschläge sowie Tritte verletzt. Die Unbekannten entnahmen das Bargeld aus der Börse des Auszubildenden und flüchteten daraufhin in Richtung des Bahnhofes Haspelmoor.

Die Beute betrug weniger als 50 Euro. Die Täter sollen ca. 25 Jahre alt, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und von eher südländischem Aussehen gewesen sein. Einer der Angreifer soll einen Nasenring getragen und deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Zwei der Räuber werden als schlank, einer als kräftig beschrieben. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden. (AZ)