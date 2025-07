Die Stadt Friedberg verkauft Baugrundstücke in Wulfertshausen und Rederzhausen

Baugrund ist in Friedberg Mangelware. Nun hat die Stadt Friedberg mehrere Bauplätze im Angebot. Sie liegen in den Sie liegen in den Ortsteilen Wulfertshausen und Rederzhausen. Die Bewerbung läuft ab 15. Juli.

In Wulfertshausen (Unterzeller Straße) werden zwei Grundstücke angeboten. Sie haben eine Größe von 508 und 584 Quadratmetern. Der Kaufpreis beträgt laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung 500 Euro pro Quadratmeter. Die Grundstücke waren bereits 2024 als einzelnes Grundstück für ein Einfamilienhaus ausgeschrieben worden, konnten aber nicht verkauft werden. Die Verwaltung hat daher eine Umplanung vorgenommen: Das Grundstück wurde geteilt und die zwei Bauplätze mit einem Eigentümerweg für Doppelhaushälften sind entstanden. Im Kaufpreis enthalten sind die Erschließungsbeiträge für Straße, Wasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigung sowie die Kostenerstattung für die naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche.

Zwei Bauplätze in Friedberg-Rederzhausen zu verkaufen

Zudem hat die Stadt zwei Bauplätze am Hochstallerweg nördlich des Feuerwehrhauses in Rederzhausen erhalten. Bei den Grundstücken handelt es sich ebenfalls um Bauplätze für je eine Doppelhaushälfte. Diese haben eine Größe von 346 und 337 Quadratmetern und werden zu einem Kaufpreis von 500 bzw. 520 pro Quadratmeter angeboten. Der Kaufpreis beinhaltet ebenfalls die oben genannten Erschließungskosten.

Die Vergabe der vier Bauplätze erfolgt nach den Richtlinien der Stadt, die auf www.friedberg.de zu finden sind. Gemäß diesen Richtlinien ist die Vergabe an Bedingungen geknüpft wie die zeitliche Verpflichtung zum Baubeginn (zwei Jahre nach Notartermin) und zur Baufertigstellung (vier Jahre nach Notartermin). Zudem ist vor Abschluss eines Kaufvertrages ein Nachweis über die Finanzierbarkeit zu erbringen, um sicherzustellen, dass neben der Kaufpreiszahlung auch die Bebauung leistbar ist.

Stadt Friedberg verkauft Baugrundstücke: So können Interessenten sich bewerben

Wer Interesse hat, kann sich bis 1. September, 18 Uhr bei der Stadt bewerben. Den Bewerbungsbogen sowie weitere Informationen findet man ab 15. Juli auf der städtischen Homepage unter dem Stichwort „Wohnbauland“. Die Auswertung findet nach Eingang aller Bewerbungen analog des in den Richtlinien festgelegten Punktesystems statt. Hier werden Gemeindezugehörigkeit, Familienstand, Kinder und vor allem auch das Einkommen berücksichtigt, wobei es eine Vermögens-/Einkommensgrenze gibt. Auch ein mögliches Ehrenamt hat Auswirkungen auf die Vergabe.

Die Stadt weist darauf hin, dass es sich bei den vier Bauplätzen um zwei verschiedene Baugebiete handelt. So besteht die Möglichkeit, sich jeweils gesondert auf beide Vergabeverfahren zu bewerben. (AZ)

Kontakt: Fragen zur Grundstücksvergabe beantwortet Hildegard Ziegler unter der Telefonnummer 0821/6002-223 oder unter wohnbauland@friedberg.de.