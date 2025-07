Blutiger Streit am Kissinger Storchennest

Ärger gibt es in Kissing. Jedenfalls bei dem sonst so friedlichen Storchenpaar. Wie Gerhard Mayer vom Landesbund für Vogelschutz beobachten konnte, stört ein fremder Storch das Gelege am Kissinger Nest. Obwohl das seit zwei Jahren in Kissing lebende Männchen sich zum Kampf stellte, flogen die angebrüteten Eier aus dem Nest. „Die Blutspuren an Bauch und Flügel des beringten Storchs sind bedenklich“, so Mayer. Es bleibe abzuwarten, ob das Brutpaar in Kissing die Stellung halten und das unverletzte Weibchen noch nachlegen kann.

