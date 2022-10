Die Friedberger lieben ihre Stadt – ärgern sich aber über Mietpreise und Verkehr

Plus Vielfältige Vereine, eine hohe Lebensqualität: Die Stadt und ihre Ortsteile haben in der Onlineumfrage "Heimat-Check" gut abgeschnitten. Doch es gibt auch Ärger.

Das Schloss, die schöne Altstadt – Friedberg hat einiges zu bieten. Das zeigten auch die Ergebnisse der Onlineumfrage "Heimat-Check" im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen. Mit hauchdünnem Vorsprung schafft es die Stadt mit einer Gesamtwertung von 6,7 sogar auf den ersten Platz im Landkreis, vor Aichach mit 6,69. Insgesamt 554 Menschen stimmten über ihre Heimatstadt Friedberg und ihre Ortsteile ab. Sie bewerteten den Verkehr, den Einzelhandel, die Sicherheit – und konnten in freien Texten ihre Meinung über die Heimat kundtun. Eine machten darin ihrem Ärger Luft.