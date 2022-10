Heimat-Check

06:00 Uhr

Eine große Vielfalt für alle: So bereichern Vereine die Gemeinde Ried

Eine Vielfalt von Vereinen, Festen und Zusammentreffen: hier die Schützinnen und Schützen beim Gauschießen in Ried. Die Gemeinde kommt im Heimat-Check gut an.

Plus Gemeinsam singen, sporteln, feiern - Vereine tragen zum Zusammenleben bei. In der AZ-Umfrage Heimat-Check haben sie in Ried besonders gut abgeschnitten. Warum?

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Verhelfen Vereine zu einer guten Gemeinschaft? Oder entsteht diese erst durch die Vereine? Es ist beides, sagt Josef Kölnsperger, Vorsitzender des Sportvereins Ried. In seiner kleinen Heimatgemeinde mit 3100 Einwohnerinnen und Einwohnern gibt es eine ganze Vielfalt an Gruppen. Irgendetwas an ihnen begeistert die Menschen besonders: In der Onlineumfrage Heimat-Check der Augsburger Allgemeine konnten sie abstimmen - mit einem herausragenden Ergebnis für Ried. Woran das liegt? Eine Spurensuche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen