06:15 Uhr

Heimatliebe: Was macht das Wittelsbacher Land lebenswert?

Plus Es lebt sich gut in Aichach-Friedberg, ergab unsere Umfrage "Heimatcheck". Wir haben bei Menschen im Landkreis nachgefragt, was ihre Heimat für sie so schön macht.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Ein Supermarkt um die Ecke, ein Spaziergang im nah gelegenen Wald, eine quirlige Innenstadt: Was macht Lebensqualität aus? Hier haben Menschen ganz unterschiedliche Vorstellungen, jeder fühlt sich seiner Heimat auf andere Weise verbunden. Im Landkreis Aichach-Friedberg sind die Einwohnerinnen und Einwohner zufrieden. Der Lebensqualität ihrer Gemeinden und Städte gaben sie in der AZ-Umfrage "Heimatcheck" gute Werte – insgesamt die besten im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Woran das liegt? Fünf Menschen zwischen zehn und 80 Jahren erzählen, was ihre Heimatgemeinden einzigartig macht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

