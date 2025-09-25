Heimauftakt für Spielgemeinschaft: Die SG Friedberg-Kissing tut den Frauen gut

Nach ihrer knappen 30:27-Auftaktniederlage in Simbach bestreiten die Männer des TSV Friedberg am Samstag ihr erstes Heimspiel. Dort werden sie nicht alleine auftreten: Denn neben den Herren I und II sowie den Frauen III spielen auch die neuformierten Oberligistinnen der SG Friedberg-Kissing nach der klaren 28:17-Pleite ebenfalls in Simbach ihr erstes Heimspiel, ebenfalls in Friedberg. Doch was sagen die Spielerinnen eigentlich selbst zu ihrer Spielgemeinschaft?

