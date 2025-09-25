Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Heimauftakt gegen Landshut: Was sagen die Spielerinnen zu der SG Friedberg-Kissing?

Friedberg

Heimauftakt für Spielgemeinschaft: Die SG Friedberg-Kissing tut den Frauen gut

Die ehemaligen Spielerinnen aus Kissing und Friedberg sind jetzt in einem Team – und feiern nun ihre Heimpremiere. Wie spielt es sich als SG? Ein Trainingsbesuch.
Von Leni Janser
    • |
    • |
    • |
    Hier beim Paartalcup in Kissing schon in einem der beiden Zuhause im Einsatz: Für die SG Friedberg-Kissing steht am Samstag in Friedberg das erste Heimspiel der Oberliga-Saison an.
    Hier beim Paartalcup in Kissing schon in einem der beiden Zuhause im Einsatz: Für die SG Friedberg-Kissing steht am Samstag in Friedberg das erste Heimspiel der Oberliga-Saison an. Foto: Thomas Fuchs (Archivbild)

    Nach ihrer knappen 30:27-Auftaktniederlage in Simbach bestreiten die Männer des TSV Friedberg am Samstag ihr erstes Heimspiel. Dort werden sie nicht alleine auftreten: Denn neben den Herren I und II sowie den Frauen III spielen auch die neuformierten Oberligistinnen der SG Friedberg-Kissing nach der klaren 28:17-Pleite ebenfalls in Simbach ihr erstes Heimspiel, ebenfalls in Friedberg. Doch was sagen die Spielerinnen eigentlich selbst zu ihrer Spielgemeinschaft?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden