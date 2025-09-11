Mit acht Mannschaften war auch dieses Jahr das Heimturnier der Meringer Stockschützen stark besetzt. Die Gastgeber mussten wegen Urlaub und Schichtdienst mit einer neu formierten Mannschaft antreten. Wie immer meinte es der Wettergott mit den Meringern trotz schlechter Vorhersage gut und so stand dem Turnier nichts mehr im Weg.

Aufgrund der ausgeglichenen Leistungsstärke der Turnierteilnehmer wechselte die Führung ständig. Erst gegen Mitte des Turniers bildete sich eine Dreiergruppe, die um den Turniersieg kämpfte. Mering konnte trotz guter Leistung bis zur letzten Runde nicht gewinnen. Es begann mit einem 5:8 gegen Egenburg, gegen Dinkelscherben folgte ein 2:9. Trotz einer 3:0-Führung unterlag man Ottmaring mit 5:6, auch gegen Firnhaberau konnte ein starker Endspurt mit sieben Punkten aus den letzten beiden Kehren die 7:11-Niederlage nicht verhindern.

Gegen Strassberg folgte ein Spiel, das hätte gewonnen werden müssen. Der Gegner leistete sich zahlreiche Fehlschübe, die von der Heimmannschaft aber nicht genutzt wurden. So stand es am Ende 3:6. Gegen Eurasburg war wieder der Kampfgeist erwacht und vier Kehren wurden mit nur einem Punkt verloren, Endstand 2:7. Gegen Tegernbach wurde der Endspurt endlich belohnt und der einzige Sieg des Tages gefeiert. Mit 8:6 entschied Mering die Partie für sich, in der Tegernbach bis zur fünften Runde mit 6:2 geführt hatte. Am Ende setzte sich Eurasburg mit 12:2 Punkten vor Ottmaring mit 10:4 und Strassberg mit 8:6 Punkten durch.

Wie ausgeglichen das Teilnehmerfeld war, zeigt, dass Platz 3 und Platz 6 nur zwei Punkte trennten. Die Plätze 7 und 8 belegten Tegernbach und Mering punktgleich. Das Turnier endete wie im Vorjahr: bei strahlendem Sonnenschein und mit einem gemeinsamen Mittagessen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!