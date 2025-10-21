Helter Skelter rockt in Mering

Classic-Rock-Fans dürfen sich freuen: Die Band Helter Skelter ist Mering treu und kommt am Samstag, 8. November, nach Mering in die Mehrzweckhalle. Möglich macht das der Sportverein Mering (MSV), der schon seit vielen Jahren eng mit der Band verbunden ist. Georg Resch und sein Team freuen sich, dass die Musiker um Frontmann Peter Schreiner wieder nach Mering kommen.

Mit Klassikern der 1960er, 70er und 80er Jahre bietet Helter Skelter ein breit gefächertes Repertoire. Von „Black Betty“ von Ram Jam über „Roxanne“ von The Police bis hin zu „Somebody to Love“ von Queen – für jeden Rockliebhaber wird etwas dabei sein.

Helter Skelter touren dieses Jahr unter anderem noch in Dresden, Augsburg, Ulm, Memmingen und Kempten. Die sieben Musikerinnen und Musiker versprechen, auch in Mering wieder ihr Bestes zu geben. Drei Stunden Programm – das ist für die Band Pflicht. Oliver Dumin (Schlagzeug), Jens Mutter (Bass), Claudia Cane (Gesang), Sascha Waibel (Keyboards), Peter Schreiner (Gitarre/Gesang), Peter Stapfer (Gitarre/Gesang), Andrea Emser (Saxophon/Gesang) versprechen Classic-Rock mit höchster Qualität. Für sie ist die Meringer Mehrzweckhalle schon fast so wie ihr persönliches Wohnzimmer.

Karten sind erhätlich bei den Vorverkaufsstellen Stadtsparkasse Augsburg-Mering, Marktplatz 5, Mering oder Holz-Baumüller, Ottomühle 4, Kissing. (AZ)