Im Club 20 wartet im Herbst mit einer "Gallery in the dark" ein neues Format

Der Club 20 startet nach der Sommerpause schon bald in den Veranstaltungsherbst. Einer der Höhepunkte bildet die Ausstellungspremiere „Water & Colors“, die in dem Clubkeller eine besondere Atmosphäre erzeugt. Es steht außerdem ein breites musikalisches Konzertangebot in den Startlöchern.

Los geht es am Samstag, 13. September, mit „Eva tanzt“. Die Wahl-Friedbergerin hat lange keine Musik gemacht und plötzlich aus heiterem Himmel ihr erstes Lied geschrieben. Weil das gut ankam, steht sie seitdem damit auf bayerischen Bühnen. Ihre Lieder sind persönlich und zeigen eine eigene Perspektive auf das Leben. Begleitet wird sie von ihrem Freund Tino an der Cajón und dem Glockenspiel. Zuvor spielt Max Ángeles, Student an der Uni Augsburg und Mitglied bei der A-Cappella-Gruppe Greg is Back, seine selbst geschriebene und produzierte Musik. Beginn ist um 19 Uhr. Die Tickets kosten 15 bis 25 Euro (jeder wählt seinen Preis).

Icon vergrößern Die Wahl-Friedbergerin mit dem Künstlername "Eva tanzt" läutet im September das Herbstprogramm im Club 20 in Friedberg ein. Foto: Christin Bauer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Wahl-Friedbergerin mit dem Künstlername "Eva tanzt" läutet im September das Herbstprogramm im Club 20 in Friedberg ein. Foto: Christin Bauer

Am Freitag, 19. September, ebenfalls um 19 Uhr, hat Kris Karg quasi ein Heimspiel. Der Sohn von Monika Mendat tritt im Club 20 gemeinsam mit seinem Vater Seppi Karg und der Friedbergerin Savannah auf. Die Musik pendelt zwischen Jazzy-Pop-Vibes, R&B, Soul, Deutschpop und gefühlsstarken eigenen Stücken. Der Friedberger gewann schon als Kind den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ und sang schon für das Lech-Wertach-Orchester und andere Formationen. Tickets kosten 20 Euro, für Studenten 15 Euro.

Jazz-Musiker Wolfgang Lackerschmid kommt erneut in den Club 20 nach Friedberg

Auch Wolfgang Lackerschmid, der am Donnerstag, 9. Oktober, um 19 Uhr, ist nicht zum ersten Mal im Club 20 zu Gast. Der Jazz-Musiker tritt mit dem „TRIO 77“ auf, bestehend aus Lackerschmid (Vibraphon), Thomas Stabenow (Kontrabass) und Michael Kersting (Schlagzeug), die schon mit Jazz-Größen wie Chet Baker, Lee Konitz oder Benny Golson musiziert haben. Sie führen das Publikum auf eine Reise durch den zeitlosen Jazz von den siebziger Jahren bis heute. Tickets kosten 25 Euro.

Für ein ganz besonderen, musikalischen Abend sorgen am Sonntag, 12. Oktober, um 18 Uhr, Tanja Großmann (Gesang) und Jürgen Otto (Klavier), die deutsche Chansons von 1925 bis 1934 vortragen. Mit Liedern von Erich Kästner, Bert Brecht, Kurt Tucholsky oder Erika Mann zeichnen sie ein vielschichtiges Bild dieser brisanten Zeit vor rund 100 Jahren. Einige Nummern stammen aus der kompositorischen Feder der Sängerin selbst. Tickets gibt es für 20 Euro.

Icon vergrößern Kris Karg tritt im September im Friedberger Club 20 auf - sozusagen ein Heimspiel für den Sohn von Seppi Karg und Monika Mendat. Foto: Sandro Behrndt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kris Karg tritt im September im Friedberger Club 20 auf - sozusagen ein Heimspiel für den Sohn von Seppi Karg und Monika Mendat. Foto: Sandro Behrndt

Einer der Höhepunkte im Herbst-/Winterprogramm im Club 20 wird sicherlich die „Gallery in the Dark“, die am Samstag, 18. Oktober, um 20 Uhr ihre Premiere feiert. Sie wird präsentiert vom Augsburg Journal. Das Motto der Ausstellung heißt „Water & Colors“. Besonders ist sie deshalb, weil die Acryl-Bilder von Monika Mendat durch UV-Licht aus sich selbst heraus strahlen, was zu einer ganz besonderen Stimmung führt. Auf den Leinwänden tummeln sich Fisch und Meerestiere und bringen so einen Hauch Sommer und Meer in den Herbst. Zum Start der Ausstellung hat die Künstlerin ein sogenanntes „Art Event“ organisiert – Kunst, begleitet von Clubsound von DJ ScorPhalcon alias intui.tino, Drinks und Fingerfood. Tickets kosten 25 Euro im Vorverkauf, und 27 Euro an der Abendkasse. Gäste sollen möglichst weiß oder in neonfarben gekleidet kommen. Die Ausstellung selbst ist anschließend bis zum 30. November zu sehen.

Im November treten Rita Marx und Ruth Maria Rossel aus Augsburg im Club 20 auf

Im November sind ebenfalls bereits zwei Auftritte geplant. Am Samstag, 15. November, um 19 Uhr tritt Rita Marx gemeinsam mit ihren besten Schülerinnen und Schülern im Club 20 auf. Marx ist eine der vielseitigsten und erfolgreichsten Musiklehrerinnen in Augsburg und bringt eine große musikalische Bandbreite von Rap über R’n‘B bis Deutsch-Pop mit. Am Donnerstag, 27. November, um 19 Uhr ist die Augsburgerin Ruth Maria Rossel zu Gast, die schon zahlreiche Auszeichnungen für ihre Musik erhalten hat. Mehr Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es unter www.club20-friedberg.de. (AZ)