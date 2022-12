Im Landhausbräu Koller wird ein Stück Heimat serviert

Von Lisa Gilz - 18:00 Uhr Artikel anhören Shape

Ludwig und Melanie Koller tun im Gasthaus Landhausbräu Koller alles dafür, dass sich die Gäste zu Hause fühlen. Sie arbeiten auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern.

Der Blick des jungen Prinzregenten Luitpold richtet sich in den Raum. In der Ecke hängt ein großes Porträt des Regenten. Nach ihm ist die Stube benannt, in der Ludwig Koller an einem der dunklen Holztische sitzt. Gerade findet der Gastronom noch einen Moment Ruhe. Er schaut sich um. Vor über 20 Jahren war das mal sein Jugendzimmer. "Hier habe ich geschlafen und für Prüfungen gelernt", erzählt Koller. Danach hat der gelernte Braumeister dort seine Brauanlage gehabt und sein Landhausbräu-Bier hergestellt. Und schließlich wurde der Raum in bayerisch blauen Akzenten gestrichen, mit Stuck verziert und Plätzen für 30 Gäste Raum geschaffen. Einer von drei Themenräumen im Gasthaus Landhausbräu Koller in Hergertswiesen bei Eurasburg, das vor der Jahrtausendwende noch ein landwirtschaftliches Familienanwesen war. Heimelig und familiär ist es geblieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .