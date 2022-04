Wallfahrtskirche Herrgottsruh: Das Heilige Grab wird vorbereitet

Die Tradition in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh reicht lange zurück.

Das Heilige Grab in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh wird zu Ostern wieder hergerichtet. Nach der Karfreitagsliturgie soll es feierlich geschmückt werden. Die Vorbereitungsarbeiten haben jetzt schon begonnen.

Auch heuer kann das festlich geschmückte Heilige Grab am Karsamstag, 16. April, in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh wieder zu Gebet und Meditation ganztägig besucht werden. Es wird erneut von Pallottinerbruder Norbert Kempf, der als Mesner und Florist der Wallfahrtskirche schon seit 38 Jahren tätig ist, künstlerisch und liebevoll geschmückt. Nach der Auferstehungsfeier am Ostermorgen, 17. April, die in der Wallfahrtskirche um 5 Uhr beginnt, wird dann das leere Grab gezeigt als Zeichen der Hoffnung.

Verehrung des Heiligen Grabes hat ihre Wurzeln in der Geschichte des Wallfahrtsortes

Die Verehrung des Heiligen Grabes in Herrgottsruh hat ihre Wurzeln in der Geschichte des Wallfahrtsortes. Nach alter Überlieferung verdankt die Wallfahrt ihre Entstehung der gefährlichen Pilgerreise eines Friedberger Bürgers im späten Mittelalter.

Nach dem Besuch der Grabeskirche in Jerusalem gelobte er, bei glücklicher Heimkehr auf seinem Acker eine Grabkapelle zu errichten. Sie stammt aus der Zeit um das Jahr 1350. (AZ)