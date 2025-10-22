Herzstück Mering überwindet Hürden beim neuen Laden im Ortszentrum

Noch sieht man nicht viel, doch schon bald sollen die Bauarbeiten für den neuen Herzstückladen in Mering losgehen. „Wir sind in Verzug und wollen so schnell wie möglich loslegen“, sagt Anja Dördelmann. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Herzstück Horgau Genossenschaft, die in Mering einen weiteren Laden eröffnen wird. Doch das hätte schon im August sein sollen. Was sind die Gründe für die Verzögerung?

Erste Pläne in Mering mussten geändert werden

Zunächst mussten 200 Genossinnen und Genossen für den neuen Laden in Mering gefunden werden. Denn nur wenn diese mit jeweils Anteilen von mindestens 300 Euro einsteigen, ist gewährleistet, dass das Herzstück in Mering investieren kann. Diese Hürde nahm die Herzstückgenossenschaft bereits im Frühjahr.

Eine Immobilie schien in der Münchener Straße im ehemaligen Ladengeschäft der Bäckerei Cumpanum gefunden. „Kurz vor der Unterzeichnung des Mietvertrags erhielten wir aber leider doch die Absage“, erklärt Dördelmann. Sie sei regelrecht geschockt von dieser Nachricht. „Es ging ja auch um Fördergelder, die wir dann nicht hätten abrufen können“, sagt die Vorstandvorsitzende. Sie fuhr umgehend nach Mering und suchte vor Ort nach geeigneten Flächen für den Laden. „Es war nicht einfach, aber dann, als ich schon gar nicht mehr daran dachte, sah ich aus dem Augenwinkel, dass die Räume neben der Gaststätte Andechser zu vermieten sind“, schildert Dördelmann. Sie rief an und Sepp Krätz, Besitzer der Immobilie am Marktplatz, fand die Idee vom Laden mitten in Mering so gut, dass der Mietvertrag zustande kam. „Wir informierten unsere Genossenschaftsmitglieder und auch sie waren von der neuen Lokalität überzeugt.“ Doch trotz aller Freude gibt es ein paar Wermutstropfen zu verdauen. „Die Miete ist höher, wir sind einige Monate im Verzug und müssen auch diese Verluste jetzt reinholen“, erklärt Dördelmann.

Deshalb sollen jetzt die Bauarbeiten auf vollen Touren laufen. Eine Kühltheke muss eingebaut werden, Regale und Küchenzeile ebenfalls. „Wir werden es am Anfang nicht schaffen, dass der Laden schon komplett fertig ist, wenn wir eröffnen“, sagt Dördelmann und bittet um Verständnis. Die Kühltheke habe längere Bestellzeiten und auch der Einbau sei aufwendig. Weil im Eingangsbereich ebenfalls eine neue Tür gebaut werden muss, wird der Zugang über Handy und App zunächst nicht funktionieren. „Es wird sozusagen ein sanfter Einstieg“, sagt Dördelmann und lacht. Denn künftig soll das Herzstück in Mering mit Handy und App rund um die Uhr geöffnet sein. Von 7 bis 12 Uhr ist der Laden mit Personal besetzt. „Aber auch während dieser Zeit kann, wer will, mit Handy und App einkaufen“, betont Dördelmann.

Im Herzstück Mering gibt es regionale Bio-Produkte

Im Herzstück sind die Produkte nicht nur biologisch erzeugt, sondern auch regional. „Wir bieten keine Bio-Kartoffeln aus Ägypten an, sondern versuchen, mit Landwirten aus der näheren Umgebung zusammenzuarbeiten“, erklärt Dördelmann. Ebenfalls wird es in Mering möglich sein, dass regionale Anbieter Regale mieten und im Herzstück ihre Produkte so selbst vermarkten können. „Und wenn etwas fehlt, was sich die Kundinnen und Kunden wünschen, haben wir ein Buch ausliegen, in dem die Wünsche und Anregungen reingeschrieben werden können“, sagt die Vorstandsvorsitzende.

Aber wann wird das Herzstück in Mering konkret öffnen? „Ende November, noch besser Mitte November“, hofft Dördelmann. Sie hat nämlich bereits neue Projekte der Genossenschaft im Blick. „Wir wollen einen Laden in Pfersee in Augsburg eröffnen und zwei Boxen“, sagt sie. Diese Boxen sind wie Minisupermärkte, aber ohne Personal. „Eine solche Box haben wir bereits vergeben, für die zweite können sich Gemeinden noch bei uns melden.“