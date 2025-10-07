Hilfe beim Helfen: Schulungen für Angehörige von Menschen mit Demenz

Pflegende Angehörige oder Zugehörige von Menschen mit Demenz wissen, dass sich mit Diagnose und fortschreitendem Krankheitsverlauf die Begegnungen verändern, der Alltag ein anderer wird. Neben Momenten der Zuversicht erleben sie auch Verunsicherung und von Angst geprägte Situationen. Diesen Gefühlen und den damit verbundenen Handlungsanforderungen möchte die von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft entwickelte Schulungsreihe „Hilfe beim Helfen“ begegnen. Sie geht nach positiven Rückmeldungen nun in Friedberg in eine neue Runde.

Wissen über Demenz hilft dabei, dem Gegenüber würdig zu begegnen

Das Wissen über Demenzerkrankungen und die damit verbundenen Bedürfnisse sind eine wichtige Basis, um dem Gegenüber würdig begegnen zu können. Auch die Selbstpflege der An- und Zugehörigen ist eine wesentliche Voraussetzung, um seelische und körperliche Grenzen zu erkennen. Nach ausgebuchten Veranstaltungen und einer Vielzahl positiver Rückmeldungen zuletzt in Aichach und Mering geht es nun in Friedberg weiter.

Unter fachkundiger Begleitung besteht die Möglichkeit, sich in einer Gruppe von acht bis maximal 16 Personen über Erfahrungen auszutauschen und Input zu erhalten. Die Gruppenzusammensetzung bleibt während der ganzen Zeit unverändert. Außerdem werden zu einzelnen Themen Fachreferentinnen aus der Region eingebunden.

Die Veranstaltung findet ab Donnerstag, 9. Oktober, immer donnerstags von 17.30 bis 19.30 Uhr im Nebengebäude des Krankenhauses Friedberg, Hermann-Löns-Str. 4, Seminarraum 1 (5. OG, Aufzug vorhanden), statt. Im Anschluss besteht bei einem kleinen Imbiss jeweils die Möglichkeit zu einem informellen Austausch.

Das sind die einzelnen Module der Schulungsreihe

Modul 1 (09.10.2025): Wissenswertes über Demenz

Modul 2 (16.10.2025): Demenz verstehen

Modul 3 (23.10.2025): Pflegeversicherung und Entlastungsangebote

Modul 4 (30.10.2025): Den Alltag leben

Modul 5 (06.11.2025): Informationen zu Recht

Modul 6 (13.11.2025): Herausfordernde Situationen und Pflege

Modul 7 (20.11.2025): Entlastung für Angehörige

Modul 8 (27.11.2025): Schwerpunktthema: Nach Wunsch und Bedarf der Gruppe kann aus folgenden Themen ausgewählt werden: Verschiedene Wohnformen (Heim- und Wohngemeinschaften) oder Letzte Lebensphase.

Anmeldung bitte bis Mittwoch, 8. Oktober, per E-Mail an die Fachstelle für pflegende Angehörige am Landratsamt Aichach-Friedberg: angehoerigenfachstelle@lra-aic-fdb.de oder telefonisch unter: 08251/92-1234. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die stundenweise Betreuung für ihre Angehörigen benötigen, können Kontakt mit dem Familienentlastenden Dienst für Senioren des BRK Aichach aufnehmen: stieglbauer@aichach.brk.de oder telefonisch unter: 08251/8856-66. (AZ)