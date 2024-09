So hilft Friedberger Gefäßchirurg Blutkranken in Afrika

Krampfadern, Arterienverkalkung oder Thrombose – die Krankheitsbilder, mit denen sich Alexander Hyhlik-Dürr beschäftigt, sind vielfältig. Der Wahlfriedberger ist seit 2017 Chefarzt und Lehrstuhlinhaber der Gefäßchirurgie an der Uniklinik Augsburg. Das ist eines der größten Gefäßzentren in Deutschland. Im vergangenen Jahr bereiste er mit einer kleinen Delegation das westafrikanische Land Benin, um Blutkranke mit modernen Methoden zu behandeln und die medizinische Versorgung auszubauen. Was der Chefarzt an der Gefäßchirurgie schätzt und wie sich die Patienten in Benin von deutschen unterscheiden.

