Die neue Kommandozentrale der Friedberger Zeit: Hier laufen die Leitungen heiß

Während sich am Abend das Friedberger Altstadtfest langsam leert, sitzt Britta Keßler alleine im Rathaussaal und wirft einen Blick auf die Radarvorhersage des Deutschen Wetterdienstes. „Keine Risiken in Sicht. Je langweiliger, desto besser“, sagt die Angestellte der Stadt und lässt die Augen in Richtung eines großen Stadtplans wandern, der direkt neben ihr in der neuen Veranstaltungsleitungszentrale der Friedberger Zeit liegt. Die Kommandozentrale wurde erheblich aufgerüstet und die Räumlichkeit vergrößert. Grund dafür ist der zunehmend wachsende Sicherheitsfaktor für Großveranstaltungen. Dieser spiegelt sich auch in anderen Maßnahmen wider.

Johannes Kiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rathaussaal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis