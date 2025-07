Hitze, Trockenheit, Bürokratie: Das macht den Landwirten zu schaffen

Hohe Temperaturen, wenig Niederschläge – sie machen der Landwirtschaft in diesem Jahr besonders zu schaffen. Seit Januar liegen die Temperaturen um 2,35 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Zugleich sind nur 58 Prozent der durchschnittlichen Niederschläge gefallen. Der Regen, den die momentane Kaltfront mit sich brachte, war mehr als willkommen. Bei einer Erntefahrt kurz vor dem Wetterumschwung zeigte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) die aktuelle Situation und hatte dafür Landwirte und Experten auf den Hof der Familie Näßl in Burgstall bei Ried eingeladen. „Der Klimawandel schlägt zu“, stellt Behördenleiter Axel Heiß fest. Doch es ist nicht das Wetter, das den Landwirten am meisten zu schaffen macht.

Gönül Frey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landwirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis