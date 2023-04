Heckenschnitt und Ramadama - bei den Gartlern ist einiges geboten

Der Obst- und Gartenbauverein in Hörmannsberg ist auch im 70. Jahr des Bestehens sehr aktiv.

Der Obst- und Gartenbauverein Hörmannsberg feiert heuer sein 70-jähriges Bestehen. Und noch immer geht es im Verein lebhaft zu. Brezenpaschen, Pflege der Streuobstwiese und Saubere Landschaft waren die letzten Aktionen.

Wie seit vielen Jahren machten sich die Vereinsmitglieder und die Hörmannsberger Jugend auch dieses Frühjahr auf zum großen Ramadama. Die fleißigen Helfer - zwölf Kinder und neun Erwachsene - wurden in drei Gruppen eingeteilt und befreiten die umliegenden Fluren vom Müll, der von Autofahrern und Spaziergängern achtlos in die Landschaft geworfen wird. Der Sammeltrupp hatte Glück, dass die Regenpause genau in die Aktionszeit fiel und so konnten sie trockenen Fußes die anschließende Brotzeit mit Leberkäs-Semmeln und Getränken beim Habersetzer genießen.

Gartenbauverein Hörmannsberg übernimmt Pflege der Streuobstwiese

Einige Wochen zuvor hatten bereits sieben tatkräftige Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins das gute Wetter genutzt und die Streuobstwiese an drei Vormittagen und drei Nachmittagen wieder auf Vordermann gebracht. Unter anderem wurde die Benjeshecke wieder aufgefüllt und die Vogelschutzhecke ausgedünnt. Seit dem Frühjahr 1996 wurde dem Gartenbauverein die Patenschaft von Gemeindeverwaltung Ried für ein Ausgleichsgrundstück übertragen, auf dem dann eine Streuobstwiese und Wildschutzhecke angelegt wurden. Seitdem wird die Pflege vom Obst- und Gartenbauverein geleistet, damit im Herbst die Hörmannsberger die Früchte genießen können.

Am Josefitag fand heuer auch endlich wieder das beliebte Brezenpaschen in der Gaststätte Hörmannsberg statt. Dieses Jahr war es eine Kooperation des Obst- und Gartenbauvereins als Ausrichter und des Schützenvereines SV Birkhahn Hörmannsberg, der die Organisation kompetent übernommen hat. Um 13.30 Uhr startete die Veranstaltung mit einer Einweisung in die Spielregeln und das Drumherum vom Schützenmeisters Thomas Dosch. Anschließend reihten sich Jung und Alt vor dem Verkaufsstand der Hefebrezen ein, um tütenweise die größeren und kleineren Hefebrezen zu erwerben.

Hergestellt wurden die Süßigkeiten ganz frisch Sonntagfrüh von der Bäckerei Moser in Ried, die auch die drei Sieger-Hefekränze spendete. Nun ging es an den Tischen ans Würfeln, Rechnen und Rittern und Wirtin Christine versorgte die eifrigen Spieler mit Speis und Trank. Die letzte Würfelrunde ist die Kranzrunde, bei der die höchste Würfelzahl bei der Jugend, bei Frauen und den "Mannern" als Belohnung je einen Kranz einbringt. Insgesamt waren 83 Teilnehmer am Start und würfelten um 220 große und 460 kleine Brezen. (AZ)