Ein besonderer Verein: Wie die Dorfjugend Hörmannsberg bereichert

Plus Jaudusfeuer, Sommergrillen, das Gefühl von Heimat: Die Dorfjugend von Hörmannsberg ist ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde geworden.

Ihre Identität zu bewahren, ländlich und liebenswert zu bleiben, darum geht es den 45 jungen Frauen und Männern der Dorfjugend Hörmannsberg: "Traditionen zu bewahren, ist uns sehr wichtig und wir wollen das Unsere dazu beitragen", sagt der erst kürzlich gewählte Vorsitzende Kilian Dosch. Sein Vorgänger, Daniel Heiß stimmt ihm zu: "Gemeinsam Sinnvolles tun und dabei auch noch Spaß haben, das wollen wir mit unserer Gemeinschaft erreichen." Heiß, der zu den allerersten Mitgliedern gehörte, erinnert sich an früher: "Damals hätten wir nie gedacht, dass aus den paar Mädels und Buben mal so eine tolle Truppe wird."