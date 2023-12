Familien profitieren vom Hofer Kipferlmarkt

3200 Euro Reinerlös des Hofer Kipferlmarktes gehen an vier Familien, die von der Meringer Tafel vorgeschlagen wurden und mit Clara Löw einkaufen durften.

Einmal nach Herzenslust einkaufen, ohne jeden Euro dreimal umdrehen zu müssen, ist nicht für alle Familien selbstverständlich. Von Armut sind hierzulande mehr Menschen betrof­fen, als man gemeinhin annehmen möchte. Auch hier in unmittelbarer Nähe. Die Schlossbesitzer von Hof­hegneberg, Peter und Clara Löw, sind sich dessen bewusst und spen­deten traditionell, wie jedes Jahr, den Erlös ihre Stände auf dem Ho­fer Kipferlmarkt, indem sie mit Fa­milien zum Einkaufen gingen. Den Kontakt zu den bedürftigen Familien stellten die Löws über Ingrid Engstle von der Meringer Tafel her.

Der Hofer Kipferlmarkt war auch die­ses Jahr ein voller Erfolg gewe­sen. Die Leute drängten sich an bei­den Tagen auf dem kleinen, aber fei­nen Adventsmarkt im Schlosshof. Wie immer wurde alles für den guten Zweck verkauft.

Vier Familien durften in Kissing einkaufen

Die Schlossherren boten an ihren Ständen feinsten Glühwein und Ei­er­likör an. Dass es dort schmeckt, hat sich längst herumgesprochen. Entsprechend griffen die Besucher zu. Von den Plätzchen oder „Kip­ferln“ wurde heuer eine Rekord­men­ge verkauft. 3200 Euro betrug der Reinerlös der entsprechenden Bu­den.

Vier Familien waren in den Kissin­ger V-Markt eingeladen und durften auswählen, was sie dringend brauchten oder was sie sich schon immer einmal gönnen wollten. Da standen ganz profane Dinge auf den Einkaufszetteln. Eine alleiner­ziehende Mutter brauchte dringend ein großes Paket Windeln und an­dere Babysachen für ihre kleine Tochter. Bei einer anderen Familie waren einige Elektrogeräte kaputt. Aber auch etwas Luxus durfte sein. So sind die Weihnachtsgeschenke für die Kinder heuer etwas größer ausgefallen. Die Einkaufswagen wa­ren am Ende gut bepackt. Clara Löw begleitete den Einkauf auch dieses Mal selbst, es geht ja auch um den persönlichen Kontakt. Sie bezahlte die Einkäufe und schenkte sie dann den Familien.