Hier sporteln herzkranke Menschen unter ärztlicher Aufsicht

Wer am Dienstagabend in die Turnhalle der Grundschule Friedberg-Süd schaut, sieht keine Spitzensportler, sondern eine fröhliche, aktive Gemeinschaft: rund 20 Frauen und Männer, die gemeinsam etwas für ihre Gesundheit tun – in der Herzsportgruppe der DJK Friedberg unter der Leitung von Tanja Hellenthal. Die erfahrene Übungsleiterin hat eine Zusatzausbildung im Rehabilitationssport. Bei der DJK Friedberg setzt sie sich dafür ein, dass herzkranke Menschen sich sportlich betätigen.

Dabei geht es nie um Leistung oder Tempo, denn schließlich haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppe eine medizinische Vorgeschichte wie Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, eine Bypass- oder Stent-Operation oder Ähnliches. Trainiert wird alles, was Herz und Kreislauf stärkt: Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Koordination und mehr. „Ich kann richtig sehen, wie viel es bringt, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer regelmäßig kommen und wie sie sich entwickeln“, sagt die Übungsleiterin.

Teilnehmerin Anneliese Bakker kann das nur bestätigen: „Es tut mir gut – und es ist doch viel besser, als zu Hause auf der Couch zu sitzen. Außerdem haben wir hier viel Spaß und sind eine tolle Gemeinschaft.“ Das zeigt sich auch außerhalb der Turnhalle, denn die Gruppe trifft sich regelmäßig zu geselligen Anlässen, Ausflügen oder Feiern.

Für die Sicherheit sorgt immer eine ärztliche Aufsichtsperson. Regelmäßig dabei ist Dr. Nikolas Haller, der sich neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit im Krankenhaus Friedberg auch gerne in der Herzsportgruppe einbringt. Bevor es mit dem Training losgeht, misst er Blutdruck und Puls. Meist nimmt er auch aktiv an der Stunde teil und hat dabei die Belastung und seine Schützlinge im Blick. Ein Notfallkoffer und auch ein Defibrillator sind für den Ernstfall greifbar, aber bisher musste Haller diesen glücklicherweise noch nie einsetzen.

Karin Wiegmann (ganz rechts), 1. Vorsitzende der DJK Friedberg, ist zu Recht stolz auf die Herzsportgruppe des Vereins. Unter der Leitung von Tanja Hellenthal (3. v. rechts) und ärztlicher Aufsicht (Dr. Nikolas Haller, 2. v. rechts) profitieren die Teilnehmenden von der Bewegung und auch von mehr Wissen über Herzerkrankungen. Foto: Dagmar Weindl

Regelmäßig vermittelt er in der Runde auch medizinisch Wissenswertes. Kürzlich ging es um Erste-Hilfe-Maßnahmen, dieses Mal steht die Anatomie des Herzens im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden hören aufmerksam zu, stellen Fragen und tauschen Erfahrungen aus. Genau darum geht es dem Arzt: „Mir ist wichtig, dass Patienten mit Herzerkrankungen über ihren Körper Bescheid wissen. Und neben dem Verständnis ist auch der Austausch gut, all das nimmt die Angst.“

Die Herzsportgruppe ist eine anerkannte Rehabilitationssport-Abteilung der DJK Friedberg. Die Kosten übernehmen die Krankenkassen, Voraussetzung ist eine ärztliche Verordnung. Karin Wiegmann, Erste Vorsitzende der DJK Friedberg, bestätigt die hohe Nachfrage, doch die Ressourcen sind begrenzt. „Momentan stemmt Tanja Hellenthal das allein – eine Vertretung gibt es derzeit nicht. Deshalb suchen wir weitere Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die über eine Rehasport-Qualifikation verfügen oder die Ausbildung machen möchten.“

Von anderen personellen Engpässen kann Regine Schrall berichten. Sie ist bei der DJK für die Einteilung der Ärztinnen und Ärzte verantwortlich, die in der Herzsportgruppe vor Ort sein müssen. „Wir sind dringend auf der Suche nach weiterer Unterstützung, denn auch davon hängt es ab, dass das regelmäßige Training stattfinden kann.“ Medizinerinnen und Mediziner, auch im Ruhestand, die diesen wertvollen Rehasport begleiten möchten, sind dringend gefragt. Denn eines ist klar: Diese Herzsportgruppe tut nicht nur dem Herzen gut – sie lebt von Herz, Engagement und Gemeinschaft. (AZ)