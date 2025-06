Hohe Radonwerte im Merchinger Wasserwerk gemessen

Bei einer Routinekontrolle der Radonwerte in der Raumluft im Wasserwerk Merching kam es zu einem auffälligen Ergebnis. In Wasserwerken wird immer gesondert die Raumluft kontrolliert: Das gasförmige radioaktive Edelgas Radon, das sich unter hohem Druck im Grundwasser lösen kann, entweicht an der Oberfläche bei Luftkontakt aus dem Wasser und reichert die dortige Raumluft an. Zwar gibt es für Radon keinen expliziten Schwellenwert, bei dem ein gesundheitliches Risiko beginnt, der Zusammenhang mit einer erhöhten Radonkonzentration und die Wahrscheinlichkeit für ein steigendes gesundheitliches Risiko ist jedoch unbestritten.

