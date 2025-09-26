Übermalen lohnt nicht mehr: Schmierereien von FCA-Fans nehmen zu

Aus ganz Bayern häufen sich Berichte über zunehmende Probleme mit Graffiti, die einen Bezug zu Fußballvereinen aufweisen. Solche Schmierereien scheinen Fangruppen als eine Art Reviermarkierung zu dienen. Doch die sind nicht nur illegal, sondern auch oft hässlich. Wie sieht es im Landkreis Aichach-Friedberg aus? Wir haben in Kissing, Friedberg, Aichach, bei der Bahn und der Autobahnverwaltung nachgefragt.

Michael Probst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86438 Kissing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schmiererei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis