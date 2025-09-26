Icon Menü
Hohe Schäden durch Fußball-Graffiti im Landkreis Aichach-Friedberg

Aichach-Friedberg

Übermalen lohnt nicht mehr: Schmierereien von FCA-Fans nehmen zu

Fußball-Graffiti verunstalten immer mehr Wände und Gebäude in Aichach-Friedberg. Die Bahn und manche Gemeinden haben deshalb schon resigniert. Andere haben eine Idee.
Von Michael Probst
    Schmierereien am Kissinger Bahnhof: Das ,,FCA" steht für den FC Augsburg, ,,LA" für die Ultragruppierung ,,Legio Augusta", und der Verein wurde 1907 gegründet.
    Schmierereien am Kissinger Bahnhof: Das ,,FCA" steht für den FC Augsburg, ,,LA" für die Ultragruppierung ,,Legio Augusta", und der Verein wurde 1907 gegründet. Foto: Michael Probst

    Aus ganz Bayern häufen sich Berichte über zunehmende Probleme mit Graffiti, die einen Bezug zu Fußballvereinen aufweisen. Solche Schmierereien scheinen Fangruppen als eine Art Reviermarkierung zu dienen. Doch die sind nicht nur illegal, sondern auch oft hässlich. Wie sieht es im Landkreis Aichach-Friedberg aus? Wir haben in Kissing, Friedberg, Aichach, bei der Bahn und der Autobahnverwaltung nachgefragt.

