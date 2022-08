37-Jähriger wird zwei Mal mit nicht-zugelassenem E-Scooter erwischt

Gleich zwei Mal hält die Polizei in Hügelshart einen 37-Jährigen auf, der mit einem nicht-zugelassenen E-Scooter unterwegs ist. Jetzt droht dem Mann Ärger.

Gleich zwei Mal musste die Polizei am Montag in Hügelshart eingreifen. Gegen 19:50 Uhr fiel der Streife ein Verkehrsteilnehmer mit seinem E-Scooter auf, da am Fahrzeug offensichtlich kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Bei einer anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Zunächst wurde die Weiterfahrt untersagt. Da der 37-jährige Fahrer kurze Zeit später erneut fahrend angetroffen wurde, wurde der E-Scooter nun sichergestellt. Der Fahrer wird strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. (AZ)