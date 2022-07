Mopedfahrer überholt Pkw: 17-Jähriger leicht verletzt

6000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter 17-Jähriger - das ist das Ergebnis eines Unfalls in Hügelshart.

Mit leichten Verletzungen wurde ein 17-jähriger Mopedfahrer nach einem Unfall ins Friedberger Krankenhaus eingeliefert. Wie die Polizei mitteilt, befuhr am Mittwochnachmittag eine 51-jährige Audi-Fahrerin die Römerstraße in Fahrtrichtung Südosten. Als sie nach links in die Greinerstraße einbiegen wollte, überholte der Jugendliche den Pkw, sodass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. (AZ)