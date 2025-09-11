Hund beißt Radfahrerin in Mering in die Wade

Am Samstagnachmittag hat in Mering ein Hund eine Radfahrerin gebissen. Wie die Polizei mitteilt, war die 67-Jährige in der Grünanlage Badanger an der Josef-Scherer-Straße unterwegs, als gegen 14 Uhr zwei Hunde aus dem Gebüsch gerannt kamen. Einer der Hunde biss die Radfahrerin in die Wade. Der Halter des Hundes war nicht in der Nähe.

Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen großen Hund, vermutlich einen Rhodesian Ridgeback. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ)