Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Hund beißt Radfahrerin in Mering in die Wade

Mering

Hund beißt Radfahrerin in Mering in die Wade

Eine 67-Jährige ist in der Grünanlage Badanger unterwegs, als ihr ein Hund in die Wade beißt. Der Halter ist unbekannt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    In Mering wurde eine Radfahrerin von einem Hund in die Wade gebissen.
    In Mering wurde eine Radfahrerin von einem Hund in die Wade gebissen. Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Symbolbild)

    Am Samstagnachmittag hat in Mering ein Hund eine Radfahrerin gebissen. Wie die Polizei mitteilt, war die 67-Jährige in der Grünanlage Badanger an der Josef-Scherer-Straße unterwegs, als gegen 14 Uhr zwei Hunde aus dem Gebüsch gerannt kamen. Einer der Hunde biss die Radfahrerin in die Wade. Der Halter des Hundes war nicht in der Nähe.

    Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen großen Hund, vermutlich einen Rhodesian Ridgeback. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden