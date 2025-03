Auf den Hund gekommen: So halten es Firmen mit „Kollegen“ auf vier Pfoten

Mit drei Jahren ist Paris die jüngste „Mitarbeiterin“ der Forum Media Group. Der Schäferhund-Malinois-Mix ist die Hündin von Claudia Schönborn, Leitung Group Finance bei dem Merchinger Medienunternehmen. Zweimal in der Woche besucht Paris eine Hundetagesstätte, an den anderen Tagen darf sie mit in die Arbeit. „Im Büro hat sie ein eigenes großes Bettchen, auf dem sie das ein oder andere Meeting verschläft“, berichtet ihr Frauchen. Mittags gehen die beiden an der Paar spazieren. Wenn Claudia Schönborn eine fünfminütige Bildschirmpause braucht, hat sie für Paris einen Schnüffelteppich, der die Hündin eine Weile beschäftigt. Schönborn sieht das als Bereicherung. Doch nicht überall sind Hunde im Büro gern gesehen. Wir haben uns bei Unternehmen und Behörden umgehört.

