Illegale Müllablagerung am Weitmannsee in Kissing

Unbekannte haben am Parkplatz des Weitmannsees in Kissing mehrere Fässer mit einer nicht näher bekannten Flüssigkeit entsorgt. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilt, wurde die illegale Müllablagerung bereits Ende Januar gemeldet. Auf Veranlassung des Landratsamtes haben Mitarbeiter des Bauhofs Kissing die Behälter noch am selben Tag entfernt. Sie werden aktuell auf dem Bauhofgelände zwischengelagert, da zur ordnungsgemäßen Entsorgung der Inhalt der Behälter vorab beprobt werden muss.

Illegale Müllentsorgung am Weitmannsee in Kissing: Kosten und Strafen drohen Verursachern

Für Beprobung, Anfahrt und Entsorgungsnachweise rechnet das Landratsamt bei einer Entsorgungsmenge von geschätzten 200 Litern mit Kosten in Höhe von rund 1000 Euro. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich an das Landratsamt wenden. Ansprechpartner ist Stefan Leidl (08251/92237, stefan.leidl@lra-aic-fdb.de). Die Verursacher müssen sie die Kosten für die Entsorgung tragen und können mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren belegt werden. (AZ)