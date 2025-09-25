Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Am anderen Ende der Welt im Himalaya: Helmut Mayer und sein Motorrad fahren überall hin

Althegnenberg

5900 Meter über dem Meeresspiegel: Helmut Mayer fährt mit seinem Motorrad durch den Himalaya

Helmut Mayer aus Althegnenberg sucht nach Abenteuern mit seinem Motorrad. Seine letzte Reise führt ihn durch den Himalaya bis auf den höchsten befahrbaren Pass.
Von Leni Janser
    • |
    • |
    • |
    Helmut Mayer und sein Motorrad vor dem Pangong Tsho im Himalaya.
    Helmut Mayer und sein Motorrad vor dem Pangong Tsho im Himalaya. Foto: Helmut Mayer

    Helmut Mayer fährt mit seinem Motorrad durch die Welt. Sein letztes Abenteuer führt den 64-Jährigen auf den höchsten befahrbaren Pass im Himalaya. Auf dem Weg nach oben gibt es einige Herausforderungen: Je höher er kommt, desto schwerer fällt es ihm, zu atmen, denn der Sauerstoffgehalt nimmt stark ab. Auch die Sprachbarriere ist nicht immer leicht zu überwinden, aber mit seiner herzlichen Art schafft es der Althegnenberger dann doch immer, sich zu verständigen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden