Fasching 2025: Das ist im Landkreis Aichach-Friedberg alles geboten

Die Pfarrgemeinde Pöttmes veranstaltet im Gasthaus Bachmeir in Heimpersdorf (Baar) ihre traditionellen

Faschingssitzungen

. Sie sind bekannt für ihre Kombination aus Tradition, Kultur, Witz und Musik von der Blaskapelle Pöttmes. Termine sind am Sonntag, 23. Februar, um 16 Uhr, am Freitag, 28. Februar, um 19 Uhr und am Sonntag, 2. März, um 16 Uhr. Karten gibt es am Samstag, 25. Januar, von 9 bis 12 Uhr im Pfarrheim.