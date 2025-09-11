Muss die Schule in Stätzling generalsaniert werden?

Noch einen Winter lang wird es in einigen Klassenzimmern der Mittelschule in Stätzling ziemlich oft kühl sein. Dort sind aktuell veraltete Nachtspeicherheizungen im Einsatz, die noch dazu teilweise defekt sind. Deswegen wird nächstes Jahr ein wasserführendes System mit neuen Leitungen und Heizkörpern für 400.000 Euro installiert. Aber gäbe es nicht noch viel mehr zu tun, bis hin zu einer Generalsanierung? Diese Frage warf Manfred Losinger (CSU) im Bauausschuss des Stadtrates auf.

Beheizt werden soll das Gebäude künftig statt mit Strom über eine Nahwärmeleitung. Diese wird entweder aus der Grundschule angeschlossen oder über ein noch zu entwickelndes, privat betriebenes Nahwärmenetz von einem Betreiber aus Stätzling. Die Entscheidung darüber steht noch aus. Sollte das potenzielle Nahwärmenetz bis zur Fertigstellung der Heizungsinstallation nicht in Betrieb gehen, kann die Mittelschule nach Angaben der Verwaltung über eine provisorische Anbindung an die Grundschule beheizt werden. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen muss notfalls mit einer mobilen Heizungsanlage überbrückt werden.

Auch die Grundschule Ottmaring muss saniert werden

Losinger wies darauf hin, dass an der Schule noch viele andere Maßnahmen wichtig wären; er schlug daher vor, im Zuge des bereits beschlossenen Mensa-Anbaus für die Grund- und Mittelschule eine Generalsanierung anzugehen. Gerade die Fenster seien in dieser Hinsicht wichtig. Ihm wäre es lieber, nicht „stücklesweise“ vorzugehen.

Laut Bürgermeister Roland Eichmann wäre eine solche Generalsanierung erst in einigen Jahren möglich. Momentan steht in Stätzling der Anbau auf der Tagesordnung. Dieser soll 2026 begonnen werden und kostet Schätzungen zufolge fast vier Millionen Euro, wobei eine hohe Förderung erwartet wird.

Das wird an der Mittelschule Stätzling 2026 renoviert

Zudem stehen an der Sporthalle und Schule in Derching Maßnahmen an und eine große Sanierung zeichnet sich auch in Ottmaring ab. Bei der Bestandsaufnahme wurde 2024 an der Johann-Peter-Ring-Grundschule festgestellt, dass die Fenster in einem desolaten Zustand sind. Die Dachfläche ist ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand. Die Wassereintritte mehren sich extrem und beschädigen die Dachkonstruktion und die Schuleinrichtung in der Turnhalle. Die Eternitplatten sind zudem stark verwittert.

Letztlich stimmte der Bauausschuss der Erneuerung der Heizungsanlage in Stätzling zu, damit der erste Schritt getan ist.

Claudia Eser-Schuberth (Grüne) hatte dafür plädiert, unbedingt die Fenster austauschen, damit die Wärme dort nicht wieder verloren geht. Aufgrund der Fassade ist dies allerdings schwierig; trotzdem wird es von der Verwaltung überprüft. Die defekte Sonnenschutzfolie in der Pausenhalle der Mittelschule wird 2026 auf jeden Fall erneuert.

Wie es dann weitergehen kann, muss erst noch besprochen werden. Das beauftragte Ingenieurbüro hatte in seiner Untersuchung dargestellt, dass eine Sanierung der Gebäudehülle aufgrund der Architektur des Baus nicht wirtschaftlich wäre.