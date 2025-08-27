„Immer über alles reden“: Kissinger Ehepaar feiert Diamantene Hochzeit

Wenn Peter Schmidt von seiner Frau erzählt, sieht man in seinen Augen die auch nach über 60 Jahren ungebrochene Zuneigung. Am 28. August jährt sich die Hochzeit der beiden zum 60. Mal. Getraut wurden sie in der Augsburger Don Bosco Kirche. Knapp drei Jahre kannte Schmidt da seine Erika: Im November 1962 war sie, die gebürtige Augsburgerin, ihm bei einem Tanztee im inzwischen abgerissenen Hotel „Drei Kronen“ nahe des Augsburger Hauptbahnhofs sofort aufgefallen. Als eine, die schön tanzen konnte. Sie war da noch nicht ganz 20 Jahre alt, er ein halbes Jahr älter und erst 1957 aus Breslau nach Augsburg gekommen.

Das junge Paar war sich sehr sicher, und so heirateten sie nach Peters Dienst bei der Bundeswehr. Doch das Leben bestand nicht nur aus Tanzen und Feiern: Beide arbeiteten viel und hart – sie als Buchhalterin, er als Elektromechaniker am damals noch bestehenden Siemens-Standort in Augsburg. Mit der ersten Wohnung am Obstmarkt trat dann auch die Augsburger Allgemeine in das Leben des jungen Paares. „Gegenüber war die Druckerei, mit offenem Fenster konnte ich nachts nicht schlafen“, erzählt Peter. 1969 fing Erika dann bei der Augsburger Allgemeinen in der Buchhaltung an und blieb dort auch nach der Geburt von Sohn Christian. „Es gab damals nur acht Wochen Mutterschutz nach der Geburt“, erklärt Peter Schmidt.

60 Jahre verheiratet: Schmidts Rat für eine lange Ehe

Dank großer Sparsamkeit und auch eigenem Mithelfen auf der Baustelle konnte die Familie 1978 in das Haus in Kissing umziehen, in dem das Ehepaar bis vor Kurzem noch zusammen lebte. Erika wurde schließlich zu ihrer eigenen Überraschung in den Betriebsrat gewählt und war dann 25 Jahre freigestellte Betriebsrätin. Gerne schwelgt Peter noch heute in Erinnerungen an die Campingurlaube in Italien, die sich die Familie leisten konnte.

Diese Erinnerungen geben Kraft für die Herausforderungen, die das Paar die vergangenen Jahre meistern musste: Seit einem Schlaganfall vor fünf Jahren ist Erika dement, Peter pflegte sie zunächst noch zu Hause. Als aber auch er im vergangenen Februar stürzte und lange ins Krankenhaus musste, ging das nicht mehr: Seine Frau lebt nun in einem Meringer Pflegeheim, er ist auf den Rollator angewiesen. Er ist dem Mehrgenerationenhaus Kissing dankbar, das ihn ehrenamtlich einmal pro Woche zu seiner Frau bringt. Die Feier wird deswegen eher klein in einem Lokal in der Nähe des Pflegeheims stattfinden. Neben Sohn Christian werden auch die Schwiegertochter und die zwei Enkelkinder mit von der Partie sein, die Familie hält fest zusammen. Peter Schmidts Rat für eine lange und glückliche Ehe: „Immer über alles reden, und nie ins Bett, ohne dass man sich geeinigt hat!“