Immer wieder Badeverbot am Weitmannsee: Wie wirkt sich das aus?

Eigentlich wäre alles perfekt für einen schönen Sommertag am Weitmannsee bei Kissing: Die Sonne scheint und es sind Ferien. Doch das Seeufer ist nahezu leer. Bereits zwei Mal in der Saison sperrte das Gesundheitsamt das Gewässer wegen erhöhter Keimbelastung. Aktuell ist das Badeverbot gerade wieder aufgehoben. Doch die Meldung von Fäkalkeimen schreckt viele der Besucherinnen und Besucher dauerhaft ab. Die Betreiber der Gastwirtschaft sprechen von einer Katastrophe.
Kissing
