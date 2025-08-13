Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Immer wieder Badeverbot am Kissinger Weitmannsee: Eine Katastrophe für das Lokal

Kissing

Immer wieder Badeverbot am Weitmannsee: Wie wirkt sich das aus?

Das Badeverbot am Weitmannsee ist seit Mittwoch aufgehoben. Fäkalkeime im Wasser wirkten auf die Besucher abschreckend. Für das große Ausflugslokal ist es eine Katastrophe.
Von Michael Probst
    • |
    • |
    • |
    Das Landratsamt wies mit entsprechenden Schildern auf das Badeverbot am Kissinger Weitmannsee hin.
    Das Landratsamt wies mit entsprechenden Schildern auf das Badeverbot am Kissinger Weitmannsee hin. Foto: Michael Probst

    Eigentlich wäre alles perfekt für einen schönen Sommertag am Weitmannsee bei Kissing: Die Sonne scheint und es sind Ferien. Doch das Seeufer ist nahezu leer. Bereits zwei Mal in der Saison sperrte das Gesundheitsamt das Gewässer wegen erhöhter Keimbelastung. Aktuell ist das Badeverbot gerade wieder aufgehoben. Doch die Meldung von Fäkalkeimen schreckt viele der Besucherinnen und Besucher dauerhaft ab. Die Betreiber der Gastwirtschaft sprechen von einer Katastrophe.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden