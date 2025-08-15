Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Ingryda Mlot aus Polen: Wie sie in Ried heimisch geworden ist

Aichach-Friedberg

Aus Polen über München nach Ried: Ingryda Mlot ist „angekommen“

Ingryda Mlot kam vor 23 Jahren aus Polen nach Deutschland und lebte lange in München. Heimisch geworden ist die 43-Jährige mit ihrer Familie aber in Ried.
Von Heike Scherer
    • |
    • |
    • |
    Ingryda Mlot zog von Polen nach München und lebt jetzt seit einigen Jahren in Ried.
    Ingryda Mlot zog von Polen nach München und lebt jetzt seit einigen Jahren in Ried. Foto: Ingryda Mlot

    Ingryda Mlot ist 43 Jahre alt und kommt aus Schlesien in Polen. Seit 23 Jahren lebt sie in Deutschland, davon 19 Jahre in München. Heute wohnt sie mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Ried im Wittelsbacher Land. In Polen schloss sie ein Wirtschaftsstudium mit Diplom ab. Sie kam nach Deutschland, weil sie ihr Fernstudium selbst finanzieren, eigenes Geld verdienen und ihre Deutschkenntnisse verbessern wollte. Ihre Schwester lebte bereits in München, was ihr eine gute Möglichkeit bot, sich hier beruflich zu orientieren. Nach einigen Jahren in Deutschland machte sie zusätzlich zwei Weiterbildungen und arbeitet jetzt als Buchhaltungskraft in einer Firma in Kissing.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden