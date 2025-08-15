Aus Polen über München nach Ried: Ingryda Mlot ist „angekommen“

Ingryda Mlot ist 43 Jahre alt und kommt aus Schlesien in Polen. Seit 23 Jahren lebt sie in Deutschland, davon 19 Jahre in München. Heute wohnt sie mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Ried im Wittelsbacher Land. In Polen schloss sie ein Wirtschaftsstudium mit Diplom ab. Sie kam nach Deutschland, weil sie ihr Fernstudium selbst finanzieren, eigenes Geld verdienen und ihre Deutschkenntnisse verbessern wollte. Ihre Schwester lebte bereits in München, was ihr eine gute Möglichkeit bot, sich hier beruflich zu orientieren. Nach einigen Jahren in Deutschland machte sie zusätzlich zwei Weiterbildungen und arbeitet jetzt als Buchhaltungskraft in einer Firma in Kissing.

