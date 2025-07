Wer nicht das Tanzbein schwingen kann, schwingt seine Arme

Ein schwerer Elektrorollstuhl kann zur Tanzmusik keine flotten Kapriolen drehen. Macht aber nichts. Denn Tanzspaß ist trotzdem möglich. Davon kann sich jeder selbst bei der Inklusionsgruppe im Friedberger Tanzsportverein überzeugen. Allerdings nur als Zuschauer, denn mit 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und genauso vielen Ehrenamtlichen wird es in der Aula der Grund- und Mittelschule in Friedberg neben dem Schwimmbad schon langsam eng. So beliebt ist diese Inklusionsgruppe, in der Menschen mit den verschiedensten Teilhabebeeinträchtigungen Tanzfreude genießen.

Als die beiden Tanzpaare vom Blau Weiß Rot Friedberg Christine und Thomas Langer sowie Petra und Heinz Bolleininger vor knapp einem Jahr die Idee hatten, eine Inklusionsgruppe zu gründen, war das ein vorsichtiges Herantasten. „Der Probelauf mit den ersten drei Terminen war erfolgreich und so haben wir weiter gemacht“, erinnert sich Thomas Langer. Schon immer waren beim Ball der Junggebliebenen, der jedes Jahr im Februar von der Stadt Friedberg veranstaltet wird, Inklusionsteilnehmer dabei, die mit großem Spaß mitmachten. „Da kam uns die Idee zu einer Inklusionstanzgruppe“, berichtet Heinz Bolleininger, Vorsitzender des Friedberger Tanzsportclubs. „Über die OBA, die Offene Behindertenarbeit der Caritas, und die Zeitung suchten wir Leute, die Lust hatten mitzumachen“. Im vergangenen Jahr im September ging es los.

Inklusive Tanzgruppe tritt schon nach wenigen Monaten beim Ball der Junggebliebenen auf

Beim Ball der Junggebliebenen im Februar hatte die neu gegründete Inklusionsgruppe schon ihren ersten Auftritt. „Es war förmlich zu spüren, mit welcher Begeisterung und Lebensfreude diese Gruppe dabei agiert“, schwärmt Petra Bolleininger. Für die beiden Ehepaare bedeutet ihr ehrenamtliches Engagement einen Ausgleich zum wettkampfmäßigen Tanzsport. Ihre langjährige Tanzerfahrung kommt ihnen auch in der Inklusionstanzgruppe zugute. Hier geht es allerdings nicht um Leistung, sondern um Geselligkeit, Teilhabe und vor allen Dingen um Spaß.

Die Choreografien dazu denkt sich zumeist Christine Langer aus, denn die Krankenschwester verfügt über langjährige Erfahrungen im Behindertenbereich und weiß, was möglich ist und was nicht geht. „Die besondere Aufgabe ist es, die Lerninhalte für die Tänze auf die Teilnehmer mit Rollstuhl und auf die Teilnehmer mit anderen Einschränkungen genau abzustimmen, sodass die Choreografien von beiden Gruppen gleich umgesetzt werden können.“ Ein langsamer Walzer und ein lateinamerikanischer Bachata wurden im Laufe des Jahres bereits einstudiert. Für die neue Choreografie eines Sterntanzes platzieren sich die fünf Rollstuhlfahrer in der Mitte, die „Füßler“ gruppieren sich außen herum im Kreis und dann geht es schon los. „Eins, zwo, drei und zwo, zwo, drei und drei, zwo, drei und vier, zwo, drei“, gibt Christine Langer die Kommandos und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewegen sich Arm in Arm mit ihren Unterstützern im Takt.

Die nicht sehr wendigen Elektrorollis werden vor und zurückgefahren. Raimund Buhl und Walther Seethaler bewegen sich dabei hoch konzentriert. Mit seinem etwas leichteren Rolli dreht Gunther Seiler seine Kreise zur Musik. Alle drei kommen zum Tanztraining aus Mering, wo sie in einer Wohngruppe des Fritz-Felsenstein-Hauses wohnen. Walter liebt den langsamen Walzer am meisten. „Mir gefällt einfach alles“, sagt Raimund Buhl und strahlt, schließlich hat er sich auch gleich in eine Teilnehmerin verliebt. „Eins, zwei, drei und tap, Arme hinten, Arme vorn und blau und rot“ lauten die Kommandos. Ein blaues Tuch am linken Handgelenk und ein rotes am rechten vereinfachen die Umsetzung, ob rechter oder linker Arm geschwungen wird. Spaß haben dabei auch die Ehrenamtlichen.

Ehrenamtliche stützen die Inklusionstanzgruppe in Friedberg

Ein Elternpaar begleitet seine Tochter, die im Friedberger Wohnheim lebt. „Ohne eine ‚Eins-zu-eins-Betreuung‘ würde es nicht gehen“, erklärt Thomas Langer. Ehrenamtlich kommt auch Thomas Dolp zu den Gruppentreffen im zweiwöchentlichen Rhythmus. „Ich habe in meinem Leben viel getanzt, der Takt ist hier gleich, die Geschwindigkeit etwas langsamer“, sagt er. „Wie kostbar das ist“, schwärmt Christine Asam. Sie wollte sich als Ehrenamtliche engagieren und wurde von der OBA gleich zur Begleitung eines tanzfreudigen Teilnehmers eingesetzt. Eine Dame, die nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt, genießt es, dass sie mit ihrem Ehemann noch so viel Spaß beim Tanzen haben kann.

„Hier gibt es für mich die Möglichkeit, als Mensch mit Beeinträchtigung ohne Leistungsdruck Spaß am Tanzen zu haben“, fasst es die 32 Jahre alte Rebecca aus Haunstetten zusammen. Ihre Mutter Eva Wegener kommt zur Unterstützung immer extra aus Gilching. „Wir genießen dieses tolle Tanztraining als wertvolle Mutter-Tochter-Zeit“, sagt sie. Die neuen Termine stehen schon fest, nach der Sommerpause geht es am 23. September weiter.